Un rave party è stato bloccato sul nascere dai poliziotti del commissariato di Sciacca in località Piana Grande, sulla spiaggia di Ribera. In ausilio degli agenti anche il battaglione ed il reparto mobile anche se, in realtà, non c’è stato bisogno di un intervento vero e proprio. Circa cinquanta partecipanti si erano radunati nella località balneare pronti a dare vita alla festa con un impianto di amplificazione. Tutti sono stati identificati.
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