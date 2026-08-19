Un sedicenne è stato ferito a coltellate, a Gela, al culmine di una lite familiare. Il giovane è stato portato all’ospedale “Vittorio Emanuele” per accertamenti. La lite si è verificata nel quartiere Sant’Ippolito.
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Ferito a coltellate dopo lite familiare: 16enne grave in ospedale
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