Si indaga su una rissa avvenuta nella località balneare di Piana Grande, a Ribera. Ad avere la peggio è stato un uomo, residente nella Città delle arance, colpito alla testa con una pala. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Fratelli Parlapiano dove è stato tenuto in osservazione. Ad aggredirlo, per motivi ignoti, sarebbe stato una persona originaria della Romania. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza per ricostruire quanto accaduto.