Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione alla sicurezza urbana e al contrasto delle condotte pericolose per la collettività. Nel corso di un servizio notturno di pattugliamento, i militari del nucleo radiomobile di Acireale hanno notato uno scooter in transito ad alta velocità nel centro di Aci Catena. Alla vista della pattuglia, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.

L’inseguimento per le vie cittadine

Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine, durante il quale il motociclista ha effettuato manovre azzardate e pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. Dopo pochi minuti, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo in sicurezza e a identificarlo: si tratta di un trentaseienne residente a Viagrande (CT), già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti vicende giudiziarie. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire diverse dosi di crack, confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e fuga pericolosa, reati che saranno oggetto di verifica in sede giurisdizionale.

Disposti gli arresti domiciliari

L’autorità giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, ha disposto per il trentaseienne la misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dai Carabinieri nel comprensorio acese, dove negli ultimi mesi sono stati intensificati i servizi di pattugliamento e le operazioni mirate nei quartieri più sensibili. Un impegno costante che mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a prevenire fenomeni di microcriminalità che continuano a destare preoccupazione nelle comunità locali.