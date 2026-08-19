E’ stata pubblicata dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, una selezione pubblica tramite valutazione comparativa per l’affidamento della gestione della nuova riserva naturale orientata di Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella, tra Agrigento e Palma di Montechiaro per un’estensione complessiva di 437,11 ettari. Esclusa dalla gestione sarà l’area del poligono di Drasi, che, chiacchiere ed annunci a parte, rimane in mano all’Esercito Italiano, che della zona è proprietario.

La partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente a due tipologie di enti dotati di specifiche competenze nell’ambito della tutela ambientale: associazioni ambientaliste ETS riconosciute iscritte al Runts e Università statali e pubbliche con sede legale e operativa in Sicilia, dotate di dipartimenti o centri di ricerca attivi nelle scienze naturali, forestali, ambientali o affini. Sono espressamente escluse le università telematiche.

Per sostenere i costi di gestione sono disponibili 225.145 euro, di cui 173.500 annui destina al trattamento economico fisso del personale dipendente. Altre risorse serviranno per acquistare mezzi (uno terrestre per la vigilanza e la prevenzione antincendio, uno acquatico per la vigilanza costiera ecc) ma anche per manutenzioni, monitoraggi scientifici, divulgazione eccetera.

L’affidamento varrà fino al 31 dicembre 2029, in corrispondenza con il termine per la realizzazione e rendicontazione dei progetti finanziati con i Fondi strutturali UE 2021-2027. La selezione avverrà mediante punteggio espresso in centesimi in base alla proposta progettuale ma anche per l’esperienza pregressa nella gestione di aree naturali e per l’attività di tutela già svolta nello specifico sito di Punta Bianca e Monte Grande.

La riserva, ovviamente, una volta affidata, sarà accessibile con biglietto.