Il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, sulla manifestazione Corteo storico “”Madonna del Fico””:

“”Abbiamo visto realizzarsi quello che pochi mesi fa sembrava essere solo un ambizioso desiderio: quello di vedere sfilare ed esibirsi, all’interno del corteo storico della Madonna del fico, un gruppo folkloristico nostro, di Ravanusa.

Fortemente voluto dalla nostra Amministrazione comunale, nato anche grazie al progetto Trame di Blu, e tenacemente messo in piedi e curato dal maestro Totò Di Francesco, dei giovani ravanusani, dopo un’assenza di tantissimi anni di un gruppo folk, hanno deciso di mettersi in gioco, e con sacrifico e tanta dedizione sono riusciti in poco tempo a creare il “Gruppo Follklosristico Città di Ravanusa” che abbiamo potuto con orgoglio ammirare.

Complimenti a tutti voi e grazie per aver creduto insieme a noi a questo sogno, con l’auspicio che questo gruppo possa ancora crescere con nuovi partecipanti, certi che questo è stato solo l’inizio di un percorso e di una serie di successi che vi attendono!””

GIOVANNI BLANDA (Per Canicattì Web)