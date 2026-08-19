Nel 2026, il cloud mining non è più riservato ai miner esperti dotati di hardware costoso. La crescita delle piattaforme di cloud mining mobile ha reso possibile per gli utenti comuni partecipare al mining di criptovalute direttamente da uno smartphone, senza acquistare apparecchiature per il mining o affrontare configurazioni tecniche complesse.

Una nuova generazione di servizi di cloud mining sta rendendo il mining di Bitcoin e altcoin più accessibile, automatizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. In genere, gli utenti creano un account, selezionano un contratto di mining e lasciano che la piattaforma gestisca il resto, inclusa l’allocazione dell’hashrate, la gestione dell’infrastruttura e i pagamenti giornalieri in criptovalute.

Questa guida analizza sette piattaforme di cloud mining ottimizzate per dispositivi mobili e disponibili per utenti Android e iOS nel 2026. Abbiamo valutato le piattaforme in base a conformità normativa, trasparenza, ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale, infrastruttura e affidabilità dei pagamenti, per aiutare i lettori a individuare modalità più pratiche di accedere al mining di criptovalute da remoto.

Le 7 Migliori Piattaforme di Cloud Mining Mobile Legittime e Affidabili nel 2026

1. SHRMiner – Piattaforma di Cloud Mining Basata sull’Intelligenza Artificiale

SHRMiner è una piattaforma di cloud mining registrata nel Regno Unito e gestita da SHR FINANCE LIMITED. L’azienda utilizza sistemi basati sull’intelligenza artificiale per distribuire la potenza di calcolo tra strutture di mining alimentate da energia pulita in tutto il mondo, combinando la gestione automatizzata del mining con un’attenzione particolare alle infrastrutture sostenibili.

I nuovi utenti ricevono 15 $ di credito gratuito per il mining, utilizzabile per il “Daily Check-in Contract” della piattaforma. Secondo la piattaforma, il contratto di prova può generare circa 0,60 $ al giorno.

SHRMiner è accessibile tramite Android, iOS e web, consentendo agli utenti di monitorare in tempo reale l’attività dei contratti e le prestazioni del mining.

Visita il sito ufficiale di SHRMiner per richiedere il bonus introduttivo di 15 $ e consultare l’intera gamma di contratti di mining disponibili. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ricompense di mining offerte dalla piattaforma.

Nome del contratto Prezzo Profitto Giorni Capitale + Rendimento totale New User Experience Agreement 100 $ 4 $ 2 100 $ + 8 $ Bitdeer Sealminer A2 Pro 500 $ 6,25 $ 5 500,00 $ + 31,25 $ Litecoin Miner L9 1.000,00 $ 13,00 $ 10 1.000,00 $ + 130 $ Bitcoin Miner S21 XP Imm 5.000,00 $ 70,00 $ 25 5.000,00 $ + 1.750 $ Bitcoin Miner S21e XP Hyd 10.000,00 $ 150,00 $ 35 10.000,00 $ + 5.250 $ ANTSPACE HW5 50.000,00 $ 900,00 $ 45 50.000,00 $ + 40.500 $

Ideale per: Utenti alla ricerca di una piattaforma di cloud mining focalizzata sulla conformità, con ottimizzazione basata sull’IA e infrastrutture alimentate da energia pulita.