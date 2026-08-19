Picchiato a sangue da un gruppetto di giovani a non molta distanza dalla stazione centrale di Agrigento. Si indaga sul pestaggio di un ventenne agrigentino, finito in ospedale con un brutto trauma cranico e ferite sparse. Ad agire, secondo primissime informazioni, un “branco” di giovanissimi per motivi al momento ignoti.

La vittima sarebbe stata accerchiata e colpita con calci e pugni in via Acrone. Gli aggressori, dopo averlo lasciato a terra, sono fuggiti facendo perdere le tracce. Sono stati alcuni cittadini a lanciare l’allarme dopo aver visto il giovane ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno immediatamente trasferito il malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici lo hanno preso in carico. Per fortuna non è in pericolo di vita. Al via le indagini dei poliziotti delle Volanti. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona.