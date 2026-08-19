Dal Comune di Ravanusa

Ccon il primo turno, hanno preso il via i Centri Estivi Comunali 2026, dedicati ai bambini e ai ragazzi della nostra Comunità, presso il Milici Club. Lo comunica il Sindaco Salvatore Pitrola

“”Giornate di divertimento, svago, socializzazione e nuove esperienze racconta Pitrola – , in un ambiente sano, bello e stimolante.

Siamo felici di offrire ai nostri ragazzi questi momenti, perché sappiamo quanto siano importanti le attività estive per la loro crescita””.

Giovanni Blanda