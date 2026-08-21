La cerimonia di consegna del titolo, da parte del Presidente Francesco Sorgiovanni, al professore di sociologia e giornalismo UniMe domenica 23 agosto 2026 a Roccella Jonica nel corso della presentazione di un suo libro. Il titolo è stato già conferito al giornalista Rai Paolo Di Giannantonio.

Roccella Jonica (Reggio Calabria) – Il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista sarà nominato Socio Onorario del Circolo della Stampa della Locride domenica 23 agosto 2026 a Roccella Jonica. La notizia è stata resa nota dal Presidente del Circolo, Francesco Sorgiovanni, che ha comunicato la decisione all’unanimità del Direttivo. Occasione della consegna del titolo la presentazione del volume scritto da Pietro Salvatore Reina “Conversazioni sull’umanità con Francesco Pira” che sarà presentato domenica alle 19 nell’ex Convento dei Minimi e che vedrà proprio il professor Pira dialogare con i professori Francesco Rao (Università Tor Vergata), Ciro Romano (Magnifico Rettore Università Montemurro D’Ippolito), Rocco Romeo (Università Guglielmo Marconi) e il Presidente del Circolo della Stampa della Locride, dottor Francesco Sorgiovanni.

Nei giorni scorsi il titolo di Socio Onorario del Circolo della Stampa era stato già consegnato a Roccella Jonica, durante un evento dove era ospite, al popolare giornalista della Rai, Paolo Di Giannantonio “per l’autorevole e prestigioso percorso professionale e per avere interpretato il giornalismo con rigore, indipendenza e profondo senso etico, ponendo l’informazione al servizio della cultura, della verità e dei valori democratici”.

“Siamo onorati – ha dichiarato il Presidente del Circolo della Stampa della Locride Francesco Sorgiovanni – che il professor Francesco Pira entri a far parte della nostra famiglia sia per le sue qualità di studioso della sociologia della comunicazione, ma anche per il suo passato e presente da giornalista ieri ed oggi da opinionista”.

Studioso attento dei processi culturali contemporanei, il professor Francesco Pira ha saputo portare la riflessione sociologica anche oltre l’ambito accademico, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale. Le sue analisi sono apprezzate anche dagli spettatori televisivi di canali nazionali e regionali e, da oltre un anno, è ospite fisso della trasmissione nazionale Fatti di Nera, in onda sul canale 122 del digitale terrestre. Una presenza che conferma la sua capacità di tradurre questioni complesse in chiavi interpretative limpide e sempre attente alla dimensione umana dei fenomeni. E’ Consigliere Nazionale dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana).

Il suo profilo scientifico e internazionale si è consolidato attraverso esperienze di rilievo: è stato docente alla International Summer School di Timișoara, chair di un panel al Congresso

della Federazione Spagnola di Sociologia a Bilbao, ed è stato nominato membro dello Steering Committee della 12ª Conferenza Mondiale sui Media e la Comunicazione di Massa – MEDCOM 2027, in programma a Bangkok il 5 e 6 aprile 2027. Un incarico significativo, che ne conferma l’autorevolezza nel panorama della ricerca sui media e sulla comunicazione.

Di recente è intervenuto a Roma, all’VIII Convegno della Società Scientifica Italiana di Sociologia, Cultura, Comunicazione – SISCC, presso l’Università Roma Tre, dedicato al tema Crash! Ripensare l’umanità tra narrazioni e conflitti. Nel panel riservato a media education e alfabetizzazioni digitali ha presentato una relazione dal titolo quanto mai attuale: Media Education ed EduComunicazione come pratiche di Resilienza Formativa, un contributo che si inserisce nel solco delle riflessioni sviluppate anche nel suo volume La buona EduComunicazione. Scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra nuova vita onlife.

A questa intensa attività si affianca anche una collaborazione con l’Università di Malaga, dove sta conducendo una ricerca sulla famiglia digitale in Europa e nel Mediterraneo: un ulteriore tassello di un percorso che si distingue per apertura internazionale, finezza analitica e attenzione costante alle trasformazioni in atto.

Il Circolo della Stampa della Locride, istituito nel 2025, nei primi mesi dell’anno, è il più giovane circolo d’Italia. raggruppa soci giornalisti provenienti da altri territori, come la Piana e da altre province calabresi. Già dai primi mesi di attività ha cominciato a collaborare con altri soggetti giuridici del territorio per l’organizzazione di eventi di carattere culturale e sociale. Fanno parte del Consiglio Direttivo: Emanuela Alvaro, Jacopo Giuca, Carlo Macrì, Francesco Massara, Giuseppe Mazzaferro, Barbara Panetta e Francesco Sorgiovanni. Barbara Panetta è vice-presidente, Jacopo Giuca segretario e Giuseppe Mazzaferro tesoriere. Il Collegio Sindacale, è composto da Vincenzo Frascà presidente e Pino Carella ed Enzo Romeo membri.

La creazione del Circolo della Stampa rappresenta un passo fondamentale per la crescita della professione giornalistica nella Locride, area che da sempre ha avuto difficoltà nell’affermare la propria voce su temi cruciali per il presente e il futuro della nostra società.