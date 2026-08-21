21Ladri in azione nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare in un’abitazione di un medico in via Dante. Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato argenteria, preziosi, duecento euro in contanti e due orologi di valore. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta fatto rientro nella dimora. I ladri, secondo una prima ricostruzione, potrebbero aver usato la temutissima chiave bulgara poiché non sarebbero stati rinvenuti segni di effrazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili.