“Massima attenzione da parte di Aica sulle criticità segnalate dal Comune di Grotte (Agrigento) in merito ai lavori di rifacimento della rete idrica in corso sul territorio comunale. Alla segnalazione rappresentata dal sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, Aica ha piu’ volte sollecitato l’impresa esecutrice al fine di garantire una corretta, puntuale e attenta esecuzione degli interventi, nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali, delle condizioni di sicurezza e delle regole tecniche previste.

Inoltre, AICA ha interessato della questione il RUP e il direttore dei lavori, chiedendo un puntuale controllo sull’attività svolta in cantiere. AICA ha accolto con particolare attenzione le segnalazioni del sindaco e ha manifestato un forte interesse a verificare e controllare puntualmente l’operato dell’impresa esecutrice, affinché i lavori vengano effettuati nel rispetto del progetto, delle prescrizioni tecniche e degli standard richiesti”. Così, in una nota. “È importante precisare che le criticità evidenziate riguardano l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa incaricata e non sono riconducibili ad AICA, che, in qualità di ente appaltante, intende invece esercitare con rigore le proprie funzioni di controllo e vigilanza, anche attraverso il RUP e la direzione dei lavori”, dice Aica.