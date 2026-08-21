Incidente autonomo a Palagonia. Una Fiat Punto con quattro giovani a bordo, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è uscita di strada da sola, finendo prima contro un muro e poi contro un veicolo parcheggiato. Nell’urto sono rimasti coinvolti i due passeggeri seduti sui sedili posteriori: un ragazzo di 20 anni è morto sul colpo, mentre un coetaneo di 19 anni, trasportato d’urgenza in ospedale, è spirato nelle ore successive nonostante i soccorsi. Versano in gravi condizioni gli altri due occupanti dell’abitacolo: il conducente, 18 anni, e il passeggero anteriore. Entrambi sono stati stabilizzati sul posto e trasferiti in ospedale. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palagonia per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, e il personale sanitario del 118.
Incidente autonomo: morti due giovani
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