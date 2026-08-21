La Polizia di Stato ha arrestato un 49nne catanese per atti persecutori commessi in danno dell’ex moglie, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, la donna ha chiamato il numero unico per le emergenze, in stato di evidente agitazione, riferendo di essere stata seguita dall’ex marito, a bordo di una moto. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, dopo aver ricevuto la nota radio, sono andati immediatamente alla ricerca della donna, individuandola in via Di Sangiuliano. A pochi metri di distanza, vi era anche l’ex marito, il quale, alla vista della volante, si è fermato, ha parcheggiato la moto e si è seduto su una panchina. Raggiunto ed identificato dai poliziotti, alla richiesta di chiarimenti da parte di questi ultimi, ha riferito loro di stare riposando poiché stanco.

Il 49enne è stato accompagnato in Questura, dove la donna ha formalizzato la querela, riferendo delle continue minacce subite e dei pedinamenti dell’uomo con cadenza ormai quotidiana. In particolare, dai racconti della vittima, è emerso che l’ex marito avrebbe iniziato a seguirla da qualche mese, in particolare da quando aveva iniziato a frequentare un altro uomo. I pedinamenti sarebbero avvenuti in svariati posti da lei frequentati, tra cui a lavoro e al supermercato, non tralasciando il 49enne di effettuare vari passaggi sotto casa di lei per verificarne la presenza e l’eventuale rientro insieme al nuovo compagno. A seguito dell’ennesimo pedinamento, la donna, ormai stanca, ha deciso di denunciarlo.

I poliziotti hanno proceduto all’arresto del 49enne, che, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice. Il giudice, successivamente alla convalida dell’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.