Dopo il grande successo delle serate che hanno animato il calendario estivo con Mauro Repetto il 7 agosto e il tour di RTL 102.5 l’8 agosto, Portopalo di Capo Passero si prepara a vivere gli appuntamenti più attesi del finale di stagione con due grandi concerti che porteranno sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana.

Il primo appuntamento è in programma il 27 agosto con Gaia, una delle artiste più apprezzate della nuova scena pop italiana. Cantautrice dalla forte personalità artistica e interprete di numerosi successi che hanno conquistato radio, piattaforme digitali e classifiche, Gaia arriverà a Portopalo per uno show che promette energia, coinvolgimento e tutte le canzoni che l’hanno resa una delle voci più amate della sua generazione.

Due giorni dopo, il 29 agosto, sarà la volta di Sal Da Vinci, artista amatissimo dal pubblico italiano e protagonista di una carriera lunga e ricca di successi. Con il suo repertorio che attraversa generazioni e con il recente rilancio nazionale dei suoi brani più celebri, Sal Da Vinci porterà sul palco di Portopalo uno spettacolo capace di unire emozione, musica e partecipazione.

I due appuntamenti sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management in collaborazione con il Comune di Portopalo di Capo Passero e sono inseriti nel cartellone del Wave Summer Music 2026. I biglietti sono disponibili in prevendita online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket. Per il concerto di Gaia è stato previsto un biglietto al prezzo di 5 euro, esclusi i diritti di prevendita, mentre per Sal Da Vinci il biglietto costa 15 euro più diritti.