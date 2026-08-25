

Offende e minaccia la compagna arrivandola anche ad aggredirla fisicamente mettendole le mani al collo. Un quarantenne di Camastra è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La donna si è rivolta ai carabinieri mettendo così fine ad una spirale di violenza e paura. L’intervento dei militari è stato provvidenziale.

Subito è stato attivato il “codice rosso”, l’iter che tutela le donne vittime di violenza domestica. La ragazza è stata collocata in una struttura protetta. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione del paese dell’Agrigentino in seguito ad una segnalazione di una lite in famiglia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era andato in escandescenza per motivi non del tutto chiariti e, dopo aver insultato e minacciato la compagna, l’aveva afferrata anche per il collo.