

Agrigento si prepara a colorarsi di arcobaleno, a camminare insieme e a far sentire forte la propria voce per i diritti, per la libertà, per una comunità realmente inclusiva. Sabato 29 agosto 2026, Agrigento ospiterà il Pride, una manifestazione pubblica dedicata alla promozione dei diritti, dell’uguaglianza e della libertà di espressione.

L’ evento, si svolge con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, con la partecipazione di numerosi partner e realtà del territorio; il raduno è previsto alle ore 18:00 in Piazza Municipio. Da lì partirà alle ore 19:00 il corteo che attraverserà Via Atenea e il Viale della Vittoria, per concludersi a Villa Bonfiglio.

L’appuntamento del 29 agosto rappresenta quindi non soltanto una celebrazione, ma anche un momento di impegno civile: portare il Pride nelle strade di Agrigento significa rendere visibili le istanze della comunità LGBTQIA+ e rafforzare la cultura dei diritti e del rispetto delle differenze.