È entrato in un negozio e come se nulla fosse si è spogliato nudo davanti gli occhi increduli della commerciante. È successo a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. A finire nei guai un 37enne, originario della provincia di Caltanissetta ma residente nell’Agrigentino.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, ha atteso che non ci fosse nessuno all’interno del negozio per accedervi e denudarsi. La commerciante ha cominciato ad urlare e, dopo averlo allontanato, ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la polizia che, poco dopo, ha rintracciato il responsabile. Il 37enne, peraltro, non sarebbe nuovo a queste scene. In passato, infatti, si sarebbe reso protagonista di un analogo episodio in un negozio a Palma di Montechiaro.