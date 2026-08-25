Il reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Ribera rimane chiuso per mancanza del primario e di medici. L’unico candidato al concorso per la direzione del reparto, infatti, non si è presentato al colloquio e l’unità operativa resta chiusa. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’Asp di Agrigento, con il direttore sanitario Raffaele Elia, si dice pronta a bandire un nuovo concorso: “Abbiamo già inviato una richiesta di convezione alle Aziende sanitarie dell’Isola – spiega Elia – Soluzione senza dubbio temporanea ma che ci consentirebbe di garantire l’emergenza. Ma, ad oggi, però, nessuna Azienda ci ha risposto.” Il direttore sanitario spiega anche perchè i medici non scelgono il reparto di Malattie infettive dell’Agrigentino: “Ci vorrebbe senza dubbio un’attrattiva. Un primario bravo, capace di richiamare i medici, cosa che al momento non abbiamo. E comunque, non avere nella nostra Asp nemmeno un infettivologo è veramente gravoso e difficoltoso”.