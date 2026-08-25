Una vasta operazione della Polizia di Stato ha colpito il commercio ambulante abusivo nel territorio di Adrano, con il sequestro di 320 chili di prodotti ortofrutticoli e sanzioni per un totale di 12.000 euro nei confronti di due venditori irregolari. L’attività rientra nel piano di contrasto all’abusivismo commerciale, predisposto per tutelare la salute dei consumatori e garantire condizioni di concorrenza leale per gli operatori in regola.

Controlli straordinari di Polizia, Corpo forestale e Polizia locale

I controlli straordinari sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, insieme al Corpo Forestale della Regione siciliana e alla Polizia locale. Le pattuglie hanno monitorato l’intera area del centro storico, concentrandosi sulle vie dove, in passato, era stata riscontrata la presenza di ambulanti privi delle autorizzazioni necessarie e della documentazione sulla provenienza dei prodotti.

Accertate irregolarità sulla tracciabilità degli alimenti

Durante le verifiche, gli operatori del Corpo Forestale hanno accertato irregolarità significative sulla tracciabilità degli alimenti, elemento essenziale per garantire sicurezza e qualità. Il primo venditore controllato è stato trovato in possesso di 175 chili di frutta, verdura e uova, tutti privi delle informazioni obbligatorie sulla provenienza. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per 6.000 euro, mentre la Polizia Locale lo ha invitato a presentare la documentazione mancante.

Il secondo ambulante è stato sorpreso con 150 chili di prodotti non tracciati. Anche in questo caso sono state comminate sanzioni per 6.000 euro, oltre a una multa aggiuntiva di 309 euro per la mancanza dell’autorizzazione alla vendita su area pubblica.

Tutta la merce sequestrata è stata sottoposta alle verifiche di idoneità al consumo umano e, una volta accertata la conformità, è stata destinata in beneficenza a una cooperativa sociale del territorio, evitando sprechi e garantendo un utilizzo solidale dei prodotti recuperati.

La Polizia di Stato ha annunciato che ulteriori controlli saranno effettuati nei prossimi giorni anche in altri Comuni dell’area di competenza del Commissariato di Adrano, nell’ambito di un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza contro l’abusivismo commerciale.