Un ventenne agrigentino è rimasto ferito in seguito ad un incidente autonomo avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di Villaggio Mosè. Il ragazzo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo la corsa contro la facciata di un edificio. L’urto è stato violento.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. I medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi. Il ventenne è stato anche sottoposto ad esami per capire se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Un altro episodio, invece, è avvenuto nel quartiere di San Leone. Un assicuratore di 26 anni è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. I carabinieri, notando manovre pericolose, lo hanno fermato e sottoposto ad alcol test. Il conducente dell’auto aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente.