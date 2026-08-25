

Sinistra Italiana Favara esprime grande soddisfazione per il finanziamento complessivo di 310.000 euro destinato all’acquisto di nuovi arredi per tre strutture educative della nostra città, per un totale di 155 posti.

Un investimento importante che consentirà di migliorare concretamente la qualità degli spazi dedicati ai bambini e, allo stesso tempo, di rafforzare il patrimonio di strutture educative a disposizione della città.

Tra gli interventi previsti, vogliamo sottolineare in particolare gli 80.000 euro destinati alla struttura dell’asilo nido realizzata presso il Boccone del Povero, che potrà accogliere 40 bambini.

Si tratta di un risultato particolarmente significativo perché consentirà di completare l’allestimento della struttura, dotandola degli arredi necessari e rendendola pienamente attrezzata. La struttura arredata sarà presto inaugurata, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento degli spazi destinati alla prima infanzia nella nostra città.

È importante precisare che l’imminente inaugurazione riguarderà la struttura e i suoi nuovi arredi e non coinciderà ancora con l’avvio del servizio di asilo nido, che seguirà i successivi passaggi necessari alla sua effettiva attivazione.

Gli altri finanziamenti prevedono 110.000 euro per la scuola dell’infanzia dell’Istituto Capitano Vaccaro, destinati agli spazi per 55 bambini, e 120.000 euro per il nuovo asilo nido tra via Calogero Cicero e via Fedele De Francisca, che avrà una capacità di 60 posti.

Per Sinistra Italiana investire nei servizi educativi per la prima infanzia significa fare una scelta politica precisa: rafforzare il welfare pubblico, sostenere le famiglie e garantire ai bambini luoghi adeguati, sicuri e di qualità nei quali crescere.

Il completamento e l’imminente inaugurazione della struttura del Boccone del Povero rappresentano quindi un risultato concreto e un tassello importante nel percorso che dovrà portare, successivamente, alla piena attivazione del servizio.

Continueremo a lavorare perché alle risorse ottenute e alle strutture realizzate seguano servizi realmente funzionanti e accessibili, mantenendo il diritto all’educazione, alla cura e al sostegno delle famiglie tra le priorità dell’azione amministrativa.

Vincenzo Cassaro – Segretario Sinistra Italiana Favara circolo “Salvatore Bongiorno”

Pasquale Cucchiara – Consigliere Comunale Sinistra Italiana – AVS