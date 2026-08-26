È di tre denunce il bilancio di un controllo eseguito dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in un cantiere edile a Menfi. A finire nei guai due imprenditori – un quarantaseienne e un trentaseienne di Santa Margherita Belice – e il responsabile della sicurezza, un quarantaseienne di Montevago. I titolari delle imprese, secondo quanto emerso, avrebbero allestito il cantiere non rispettando le norme che regolano la sicurezza degli operai sui luoghi di lavoro.

Al 46enne viene contestata la mancata nomina addetti emergenze, l’omessa redazione del progetto calcolo ponteggio e la difformità disegni esecutivi Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio); al secondo, invece, il montaggio ponteggio non a regola d’arte con pericolo caduta dall’alto e omessa redazione progetto calcolo ponteggio. Denunciato anche il responsabile della sicurezza del cantiere per non avere vigilato sulle imprese esecutrici dei lavori. Al setaccio anche la posizione di sei lavoratori che però sono risultati regolarmente assunti. Al termine dell’accertamento sono state elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di 12 mila euro.