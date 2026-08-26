

Alessandria della Rocca rende omaggio al Beato Rosario Livatino, dedicandogli uno dei luoghi simbolo della comunità. Nel pomeriggio di ieri, 22 agosto, si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’attuale Piazza Cavour a Piazza Beato Rosario Livatino; iniziativa nata per volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere viva la memoria di un magistrato che ha incarnato, fino all’estremo sacrificio, i valori della legalità, della giustizia, della responsabilità e del servizio alle istituzioni.

“La nuova intitolazione vuole trasformare la piazza in un luogo permanente di memoria, educazione civica e speranza, soprattutto per le nuove generazioni, affinché la figura del Beato Livatino continui a rappresentare un esempio concreto di rispetto della legge, giustizia, dignità e impegno per il bene comune”, dice il sindaco Salvatore Mangione.

Nel corso della cerimonia sono inoltre state conferite le cittadinanze onorarie, quale riconoscimento dell’impegno profuso al servizio delle istituzioni e della comunità, al Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, al Viceprefetto Vicario della Prefettura di Agrigento, Dott.ssa Elisa Vaccaro, e al Dirigente della Prefettura di Agrigento, Dott. Giuseppe Montana