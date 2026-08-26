Il centro storico di Canicattì si conferma luogo di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti. Ed in questo contesto che si inquadra il ritrovamento di alcune siringhe sporche di sangue nei pressi della Badia nel popoloso quartiere di Borgalino. A dare l’ allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno segnalato il pericolo. Siringhe che probabilmente sono servite a tossicodipendenti per iniettarsi la dose giornaliera e che alla fine sono state rimosse.
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