Si è avvicinato ad un gruppetto di ragazzini chiedendo una sigaretta ma al loro rifiuto ha ben pensato di denudarsi e mostrargli le parti intime. È accaduto a Sciacca dove un trentasettenne tunisino, regolarmente residente in città, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. A fare scattare l’allarme sono stati proprio i minorenni che, dopo aver assistito increduli alla scena, si sono rivolti alla polizia. Gli agenti del locale commissariato hanno così identificato l’uomo per poi denunciarlo alla Procura della Repubblica.