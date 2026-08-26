Tradizione e innovazione si incontrano ad Agrigento per offrire ai cittadini un servizio di controllo del territorio ancora più moderno, efficiente e vicino alle esigenze della comunità. La Stazione dei Carabinieri di Agrigento ha infatti ufficialmente integrato nel proprio parco veicoli due nuovissime biciclette elettriche a pedalata assistita, pronte a fare il loro esordio operativo tra le vie della città. Questa novità nasce dal desiderio di unire l’efficacia della presenza istituzionale al rispetto per l’ambiente, trasformando il concetto di pattugliamento urbano. Grazie all’agilità e alla totale assenza di emissioni e rumore garantite dalle e-bike, i Carabinieri potranno muoversi in modo capillare e dinamico anche nei punti più delicati e frequentati della città, nonché nei tradizionali vicoli del centro storico, inaccessibili alle autovetture.

I militari a bordo delle due ruote saranno un punto di riferimento costante in tre aree chiave del territorio: oltre alla via Atenea e ai quartieri del centro, garantiranno una presenza attenta ed ecologica nel Parco Archeologico della Valle dei Templi, e vigileranno sull’area del lungomare di San Leone, particolarmente affollata durante la stagione estiva e nei fine settimana. L’iniziativa rappresenta anche un passo fondamentale verso un’idea di “sicurezza di prossimità”. La velocità e la versatilità dei nuovi mezzi consentiranno infatti un contatto più umano, immediato e diretto con i cittadini, i commercianti e i turisti che visitano la città, offrendo una presenza vicina alle persone e sempre pronta all’intervento.

Equipaggiati con divise operative studiate appositamente per il servizio in bicicletta, i Carabinieri in e-bike affiancheranno il quotidiano lavoro delle pattuglie a piedi e delle auto di servizio. Un’integrazione al dispositivo di controllo del territorio che dimostra come la tutela del patrimonio e la sicurezza dei cittadini possano viaggiare insieme, con un’attenzione in più all’ambiente.