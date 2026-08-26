Ottant’anni di fede, memoria e devozione. Ricorre quest’anno l’80° anniversario della prima processione in onore di Maria Santissima dei Giardini di Franco, una ricorrenza che per l’occasione sarà celebrata con tre giornate di appuntamenti pensati per coinvolgere le comunità, le famiglie ed in particolar modo le nuove generazioni.

Dal 28 al 30 agosto, la Chiesetta di Maria Santissima dei Giardini di Franco, luogo di fede profondamente legato alla storia delle comunità di Sciara e Termini Imerese, ospiterà un programma che alternerà momenti di spettacolo e convivialità a occasioni di fede, riflessione, memoria e anche impegno civile.

Il momento centrale, come di consueto, sarà domenica 30 agosto, giornata clou dei festeggiamenti, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Monsignor Salvatore Gristina, Arcivescovo emerito di Catania, insieme ai concelebranti don Nunzio Pomara, parroco della Parrocchia “Sant’Anna” di Sciara, e don Giuseppe Zucchetto, parroco della Parrocchia “Maria Santissima del Carmelo” di Termini Imerese. Al termine della celebrazione, con una offerta libera, sarà distribuito un libretto dedicato alla storia della festa, curato dal giornalista Giovanni Azzara, che ripercorre le principali tappe della storia della chiesetta e della devozione a Maria Santissima dei Giardini di Franco.

Ma l’anniversario porterà con sé anche una novità importante: un nuovo progetto sarà presentato nel mese di ottobre e sarà annunciato ufficialmente proprio il 30 agosto, nel corso della giornata conclusiva dei festeggiamenti. Il programma prenderà il via venerdì 28 agosto con l’Opera dei Pupi, spettacolo curato dalla Compagnia “Carlo Magno” dei Figli d’Arte Mancuso. Un appuntamento rivolto in particolare ai più giovani, ma pensato per coinvolgere anche gli adulti, attraverso una delle espressioni più caratteristiche della tradizione culturale siciliana.

Sabato 29 agosto sarà la volta del lavoro teatrale “Sciara prima c’agghiorna”, di e con Luana Rondinelli, con le musiche di G. Caimi, tratto dal libro di F. Blandi.

Domenica 30 agosto sarà invece la giornata dedicata alla festa religiosa. Dopo la Santa Messa, cuore delle celebrazioni, spazio ai giochi della tradizione e al tradizionale sorteggio del “crasto”. A chiudere la serata sarà la commedia brillante “Mprestami a to’ muggheri”, proposta dal Gruppo Teatro Libero di Trabia, per un momento di leggerezza e condivisione.

La Chiesetta di Maria Santissima dei Giardini di Franco rappresenta da secoli uno dei luoghi di fede più significativi del territorio compreso tra Termini Imerese e Sciara, custodendo una devozione popolare che ha attraversato generazioni e continua ancora oggi a essere profondamente vissuta. La devozione a Maria Santissima dei Giardini di Franco non si è mai interrotta nel corso dei secoli, nemmeno nel difficile periodo della pandemia.

Oggi la chiesetta conserva la propria intensa dimensione spirituale anche grazie alla famiglia Battaglia, proprietaria del luogo, che continua a renderlo accessibile a quanti desiderano visitarlo e raccogliersi in preghiera davanti all’immagine della Vergine. Qui la fede popolare continua a esprimersi attraverso la preghiera, la celebrazione e l’affidamento a Maria, in un clima nel quale memoria, speranza e tradizione si intrecciano e uniscono le comunità rurali di Sciara e Termini Imerese.

«Questi ottant’anni rappresentano molto più di una ricorrenza – afferma Salvatore Battaglia, proprietario della chiesa e rappresentante del comitato dei festeggiamenti – perché raccontano una devozione che è riuscita a passare di generazione in generazione e che ancora oggi unisce persone, famiglie e comunità. Il nostro desiderio è celebrare questo anniversario con rispetto per la tradizione, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro, coinvolgendo soprattutto i giovani e facendo conoscere la storia di questo luogo. La Chiesetta dei Giardini di Franco – aggiunge Battaglia – è un patrimonio di fede e di memoria che vogliamo continuare a custodire e rendere vivo. Le tre giornate di agosto saranno un’occasione per stare insieme, pregare, ricordare e condividere momenti di cultura e di festa. L’annuncio che faremo il 30 agosto rappresenterà inoltre un ulteriore passo nel percorso che intendiamo portare avanti».

L’80° anniversario diventa quindi un’occasione per rinnovare un legame spirituale custodito da ottant’anni perché la festa “dell’ultima domenica di agosto” continua a richiamare fedeli, famiglie e pellegrini, confermando così il suo essere un luogo dove fede e tradizione continuano a raccontare i valori dell’accoglienza e della speranza grazie ai tanti fedeli che ne tengono viva la memoria.