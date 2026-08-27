Controlli a tappeto della Questura di Agrigento sulle locazioni e la cessione di immobili a cittadini stranieri. Gli agenti della D.I.G.O.S. stanno elevando una serie di sanzioni amministrative a carico dei proprietari di abitazioni che omettono di inoltrare la comunicazione obbligatoria alle autorità di Pubblica Sicurezza entro i tempi previsti dalla legge. Al centro dei controlli c’è l’applicazione dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione).
La normativa impone a chiunque dia alloggio o ceda un immobile a qualsiasi titolo a un cittadino straniero o apolide di darne comunicazione scritta all’Autorità di P.S. entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
In caso di omessa o tardiva segnalazione, la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria gravosa: importo della sanzione: Da 500,00 a 3.500,00 euro e pagamento in misura ridotta: 1.000,00 euro se effettuato entro 60 giorni dalla notifica (tramite modello F23 alla Prefettura di Agrigento).
L’attività della DIGOS prosegue per verificare la regolarità delle locazioni sul territorio e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e soggiorno.