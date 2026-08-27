La crisi idrica a Lipari non è più un’emergenza momentanea, ma una situazione che si trascina da diversi mesi e che rischia di trasformarsi in un problema strutturale per residenti, imprese e turisti. Nel pieno della stagione estiva, quando la più grande delle isole Eolie registra il massimo afflusso di visitatori, l’acqua continua a scarseggiare e il ricorso alle autobotti è diventato, per molti, una necessità quotidiana.

A pesare è soprattutto il malfunzionamento del dissalatore, un’infrastruttura che avrebbe dovuto garantire una produzione di circa 4.500 metri cubi d’acqua al giorno e che, invece, riesce attualmente a produrne appena 2.000-2.500. Una capacità praticamente dimezzata rispetto a quella prevista, insufficiente a coprire il fabbisogno dell’isola proprio nel momento dell’anno in cui la domanda raggiunge i livelli più elevati.

I problemi tecnici, secondo quanto viene denunciato, si trascinano ormai da diversi mesi. Un arco temporale tutt’altro che breve, soprattutto considerando che Lipari vive principalmente di turismo e che alberghi, strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali e imprese non possono operare regolarmente senza un servizio idrico adeguato.

La situazione sta creando pesanti disagi anche ai privati. Quando i serbatoi si svuotano, non resta che ricorrere alle autobotti, con costi aggiuntivi che finiscono inevitabilmente per gravare su famiglie e operatori economici. Ma anche questo sistema di emergenza mostra tutti i suoi limiti: la richiesta è talmente elevata che spesso i tempi di attesa si allungano, lasciando abitazioni e strutture ricettive senza acqua.

Il problema diventa ancora più grave negli alberghi e nelle attività di ospitalità. Garantire docce, servizi igienici, pulizia delle camere, lavanderia e tutti gli standard minimi richiesti agli ospiti diventa estremamente difficile quando l’approvvigionamento dipende dalle autobotti e dalle quantità disponibili.

Nel frattempo, sull’isola continuano ad arrivare navi cisterna per cercare di compensare la minore produzione del dissalatore. Ma anche questi rifornimenti, evidentemente, non sono sufficienti a colmare il divario tra domanda e disponibilità.

Il paradosso è evidente: Lipari è nel pieno del boom turistico, ma non riesce a garantire una delle esigenze più elementari, l’acqua. E la questione non riguarda soltanto il disagio di qualche ora senza rubinetti. Quando una crisi di questo tipo si protrae per settimane e mesi, diventa un problema economico, sociale e di immagine.

A questo punto, più che interrogarsi sull’emergenza, sarebbe necessario chiedersi perché una crisi annunciata da mesi non sia stata ancora risolta in maniera definitiva. Il dissalatore avrebbe dovuto rappresentare una delle principali risposte al fabbisogno idrico dell’isola. Se i lavori e gli interventi tecnici non sono stati completati o se l’impianto continua a funzionare a capacità ridotta, è legittimo chiedere tempi certi, responsabilità chiare e soprattutto una soluzione strutturale.

Perché affidarsi alle autobotti e alle navi cisterna nel pieno dell’estate può tamponare l’emergenza, ma non può diventare la normalità.

Lipari non può permettersi di presentarsi al mondo come una delle perle del turismo siciliano e, contemporaneamente, lasciare residenti e operatori a fare i conti con l’assenza d’acqua. Una situazione che, oltre ai disagi immediati, rischia di compromettere la reputazione di una destinazione che vive proprio dell’accoglienza e del turismo.