Gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato un 51enne italiano, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Gli investigatori hanno fatto luce su una situazione familiare caratterizzata da reiterate condotte vessatorie, minacce, offese e aggressioni fisiche, anche mediante l’utilizzo di un bastone da parte dell’uomo nei confronti dei familiari.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che uno dei figli avrebbe subito ripetute richieste di denaro da parte del padre, motivo per il quale il 51enne è stato denunciato anche per estorsione. La situazione è stata costantemente monitorata dagli investigatori che, a seguito di una nuova aggressione verbale nei confronti dei congiunti, sono intervenuti tempestivamente bloccando l’uomo e procedendo all’arresto in flagranza. Durante le operazioni è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un bastone, utilizzato in precedenti episodi di violenza. L’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa.