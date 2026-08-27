

A conclusione delle due giornate della Beer Feest e della festa dell’emigrato svoltasi a Naro nei giorni di 22 e23 Agosto 2026 intervista al dott Antonino Iacolino psicologo -psicoterapeuta della Gestalt, autore di articoli su tematiche sociali e monografie con diverse esperienze professionali in ambito clinico dalla prevenzione e cura delle dipendenze patologiche alla riabilitazione neuropsicomotoria ha animato la serata in qualità di percussionista in compagnia del figlio appassionato di musica dj. Accanto alla professione di psicologo nella sua vita, c’è un’altra dimensione che occupa un posto speciale: la passione per le percussioni. Il suo percorso musicale nasce senza percorsi accademici ha imparato osservando, ascoltando, provando e riprovando, costruendo giorno dopo giorno oltre il suo groove, il modo di stare dietro ad una batteria e alle percussioni. Il dott Iacolino Antonino per tutti Tony in un intervista racconta la sua esperienza: “Nella vita professionale il mio lavoro di psicologo mi porta quotidianamente a confrontarmi con le fragilità delle persone, con le loro emozioni, le loro storie e il loro mondo interiore. “La psicologia mi ha insegnato non soltanto a leggere o a modificare determinati comportamenti disfunzionali ma soprattutto ad ascoltare le persone. Da una parte l’ascolto delle persone, dall’altra l’ascolto dei suoni e del ritmo sembrano essere due mondi apparentemente diversi ma che hanno qualcosa di importante in comune: la capacità di ascoltare, di sentire e di entrare in contatto con il nostro corpo e con l’Io sonoro. La musica, infatti, non è soltanto qualcosa che si ascolta ma è energia, relazione, vibrazione ed è proprio qui che il mondo delle percussioni e quello della psiche sembrano incontrarsi. L’essere umano vive costantemente immerso in ritmi quotidiani. Ancora prima delle parole, la vita stessa si manifesta attraverso il ritmo. Per me questo rapporto tra psiche e vibrazione rappresenta una delle dimensioni affascinanti della musica e della creatività. Da psicologo, guardo a questa esperienza anche con curiosità professionale. Le percussioni, in particolare, hanno un rapporto diretto con il corpo. Il ritmo è tempo, movimento, pulsazione, energia.È qualcosa di antico e profondamente umano, presente nelle culture di ogni parte del mondo, capace di accompagnare momenti di festa, di aggregazione e di condivisione. La musica possiede infatti una straordinaria capacità di evocare emozioni e di creare connessioni, ha un potere trasformativo e curativo. Il suono di una percussione non viene percepito soltanto dall’orecchio, è una vibrazione che partendo dal cervello attraversa il corpo e la psiche ed è forse proprio qui che le mie due grandi esperienze, quella professionale e quella musicale, finiscono per incontrarsi.