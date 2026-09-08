Nascondeva in camera da letto, proprio sotto il materasso, una pistola clandestina con matricola abrasa. I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato un trentottenne del posto per detenzione illegale di arma da fuoco. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare avendo il sospetto che l’indagato, già noto alle forze dell’ordine, potesse detenere armi. In effetti, così è stato. Al termine delle formalità di rito il 38enne, difeso dall’avvocato Francesco Lumia, è stato posto ai domiciliari.