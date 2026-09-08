Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) rende noto che, nell’ambito della XVI edizione del Premio Nazionale Solidarietas “Mons. Cataldo Naro”, in programma l’11 settembre 2026 alle ore 17.30 presso la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, sarà conferita una Menzione Speciale al Dott. Massimo Marchese Ragona, Presidente della Banca San Francesco Credito Cooperativo di Canicattì.

La Giuria Nazionale del Premio ha inteso riconoscere l’alto valore sociale e umano dell’iniziativa promossa dalla Banca San Francesco che, attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di un intero immobile a numerose associazioni del territorio, ha offerto una concreta testimonianza di vicinanza alla comunità e di sostegno al mondo del volontariato e dell’impegno sociale.

Con questo gesto, la Banca San Francesco ha interpretato nel modo più autentico la missione del credito cooperativo, dimostrando come una banca di comunità possa essere non soltanto un punto di riferimento economico, ma anche un protagonista attivo nella promozione del bene comune, della solidarietà e della coesione sociale.

La menzione speciale conferita al Dott. Massimo Marchese Ragona rappresenta pertanto un segno di gratitudine e di apprezzamento per una scelta lungimirante che valorizza il ruolo delle associazioni, rafforza il tessuto sociale del territorio e traduce in azioni concrete i principi di mutualità e cooperazione.

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso della cerimonia ufficiale del Premio Nazionale Solidarietas, dedicato alla memoria di Monsignor Cataldo Naro, che da sedici anni celebra personalità distintesi nei campi della solidarietà, della cultura, dell’arte, della scienza e del lavoro.