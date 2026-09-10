Dopo l’esordio al teatro Schuster di Pioltello-

Milano, approda in Sicilia, il nuovo progetto

teatrale del Gruppo Zabara.

Scritto e interpretrato da Erminia Terranova

e con la partecipazione di Tano e Giovanni

Avanzato, lo spettacolo dal titolo “ Ero tutto

per lui “ racconta la discesa silenziosa e

invisibile dentro una relazione tossica.

Attraverso il punto di vista di una donna che

si ritrova progressivamente svuotata,

isolata e controllata, la Piece mette in scena il meccanismo sottile della violenza

psicologica e affettiva.

Un dialogo serrato tra amore e paura, tra dipendenza e libertà. Una storia di frattura, ma

anche di risveglio. Perché non è amore quello che fa male.

Le luci, curate da Siddarta Avanzato, disegnano un paesaggio sensoriale che amplifica la

tensione, mentre i canti popolari siciliani accompagnano la vicenda come una presenza

viva: non solo commento ma respiro drammaturgico, eco delle emozioni e controcanto

della parola.

Patrocinato dalla Provincia regionale di Agrigento, nell’ambito del Festival provinciale del

teatro amatoriale, in collaborazione con il Comune di Ravanusa, lo spettacolo, che ha vinto

il premio “Anima Mundi” Edizione 2026 per la drammaturgia organizzato dal Piccolo Teatro

di Milano e dalla UILT, andrà in scena Sabato 12 settembre alle 21,00 nel suggestivo

scenario dell’ex Arena Parisi a Ravanusa.