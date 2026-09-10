Dopo l’esordio al teatro Schuster di Pioltello-
Milano, approda in Sicilia, il nuovo progetto
teatrale del Gruppo Zabara.
Scritto e interpretrato da Erminia Terranova
e con la partecipazione di Tano e Giovanni
Avanzato, lo spettacolo dal titolo “ Ero tutto
per lui “ racconta la discesa silenziosa e
invisibile dentro una relazione tossica.
Attraverso il punto di vista di una donna che
si ritrova progressivamente svuotata,
isolata e controllata, la Piece mette in scena il meccanismo sottile della violenza
psicologica e affettiva.
Un dialogo serrato tra amore e paura, tra dipendenza e libertà. Una storia di frattura, ma
anche di risveglio. Perché non è amore quello che fa male.
Le luci, curate da Siddarta Avanzato, disegnano un paesaggio sensoriale che amplifica la
tensione, mentre i canti popolari siciliani accompagnano la vicenda come una presenza
viva: non solo commento ma respiro drammaturgico, eco delle emozioni e controcanto
della parola.
Patrocinato dalla Provincia regionale di Agrigento, nell’ambito del Festival provinciale del
teatro amatoriale, in collaborazione con il Comune di Ravanusa, lo spettacolo, che ha vinto
il premio “Anima Mundi” Edizione 2026 per la drammaturgia organizzato dal Piccolo Teatro
di Milano e dalla UILT, andrà in scena Sabato 12 settembre alle 21,00 nel suggestivo
scenario dell’ex Arena Parisi a Ravanusa.
Dopo l’esordio al teatro Schuster di Pioltello-