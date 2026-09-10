Si è svolto presso la sede della Struttura Territoriale Anas Sicilia, a Palermo, un incontro tra il Responsabile della Struttura Territoriale, Nicola Montesano, e il deputato regionale Luigi Salvaggio, nel corso del quale è stato fatto il punto su alcuni interventi infrastrutturali programmati nel territorio di Canicattì, in provincia di Agrigento. In particolare, il confronto ha riguardato un intervento di manutenzione programmata lungo la strada statale 122, al km 26+850, finalizzato al ripristino del corpo stradale attraverso la realizzazione di opere di consolidamento e di regimentazione idraulica. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 1.000.860 euro ed è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del cavalcavia situato lungo la strada statale 122 Ter “Tangenziale Est di Canicattì”, al km 3+280, intervento di competenza del CME e finanziato per un importo complessivo pari a 1 milione di euro. Per quest’ultimo intervento, Anas è attualmente in attesa dello spostamento dei sottoservizi Enel e FiberCop interferenti con le lavorazioni. Una volta completate tali attività propedeutiche da parte dei gestori interessati, sarà possibile procedere con l’avvio dei lavori sul cavalcavia. L’incontro ha consentito di approfondire lo stato degli interventi e le attività necessarie a garantirne l’avanzamento, nell’ambito del programma di Anas finalizzato alla manutenzione, alla sicurezza e al miglioramento della rete stradale siciliana