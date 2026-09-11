Arrivano risorse statali per 5 opere idriche strategiche in Sicilia ed l’assessore regionale all’Agricoltura, il leghista Luca Sammartino, plaude all’attenzione che Roma riserva all’isola e in particolare il Ministro Matteo Salvini.

151 milioni per 5 opere strategiche

“Oltre 151 milioni di euro in arrivo nella nostra Regione per la realizzazione di cinque opere idriche strategiche. Fondi messi a disposizione dallo SFNISSI, lo Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico del Mit, cui si aggiunge il cofinanziamento diretto dei soggetti attuatori per oltre 28,2 milioni di euro con risorse proprie” dice l’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana Luca Sammartino, deputato della Lega.

Quali opere verranno finanziate

“Nello specifico di tutto ciò che viene finanziato, vanno menzionati l’adeguamento e rinnovo tecnologico dell’impianto di potabilizzazione Risalaimi, con un importo totale di oltre 98 milioni di euro, e la realizzazione dell’automazione, il controllo, la modellazione e il monitoraggio dell’infrastruttura idropotabile sovrambito della Regione Siciliana, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro. Per il territorio di Ragusa, l’attuazione del progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, la digitalizzazione, il monitoraggio e lo smart metering delle reti idriche gestite nell’Ato 4 per un investimento totale di più di 22 milioni”.

“Per la provincia di Agrigento, 8 milioni di euro per il riefficientamento delle condotte di adduzione e delle fonti di approvvigionamento dell’Ato Ag9. Infine, l’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. porterà avanti la razionalizzazione ed ottimizzazione del complesso di emungimento “Bufardo Torrerossa” per un valore totale di più di un milione di euro”.

L’attenzione del governo

“I fatti e le cifre testimoniano il lavoro concreto e il costante impegno delle istituzioni per ammodernare la rete idrica siciliana e garantire soluzioni efficaci e durevoli ai nostri cittadini. Questa è l’ennesima dimostrazione di grande attenzione verso la Sicilia e la sicurezza idrica del nostro territorio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini”. conclude Sammartino