Esprimo profondo rammarico e condanno il vile gesto con cui ignoti, nottetempo, hanno

spezzato la foglia che ricorda il magistrato Antonino Saetta all’interno del “Giardino dei

Giusti” presso la villa comunale di Canicatti. La Città di Canicatti non può consentire questi spregevoli episodi che sono espressione di ignoranza e di violenza e che simbolicamente oltraggiano la memoria di un uomo che ha vissuto per la legalita e la giustizia e che proprio per difendere questi valori é stato

assassinato dalla mafia. Una delle cose più belle che sono state realizzate a Canicatti negli ultimi tempi è proprio la creazione all’interno della villa comunale del “Giardino dei Giusti”, con due grandi foglie, attorno alle quali sorgono sette germogli che riportano i nomi di sette giusti: il beato giudice Rosario Livatino, padre Gioacchino La Lomia, il dottor Antonino Sciascia, Pietro Ivano Nava (coraggioso testimone che ha assistito all’omicidio del giudice Livatino), il maresciallo Calogero Vaccaro (originario della vicina Naro che ha perso la vita nella strage di Ciaculli), Moshe Bejski (l’ideatore del giardino dei giusti) e, per l’appunto, il magistrato

canicattinese Antonino Saetta.

ai sibaco anica ed usaro che i germanio col nomi al magia anonimanz

Saetta possa ritornare al più presto al suo posto

On. Luigi Salvaggio

Deputato di Forza Italia all’ARS