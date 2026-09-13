Pubblicato, al Comune di Campobello di Licata, il verbale della commissione per la procedura ex articolo 110 del Tuel, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi a tempo determinato, 18 ore settimanali, profilo professionale Esperto Affari tecnici e produttivi, area dei funzionari ed elevata qualificazione. 19 sono stati i candidati, risultati tutti idonei.

La commissione giudicatrice è stata composta da: Pietro Amorosia, segretario comunale, Fortunato Pitrola, responsabile del terzo settore comunale, e Salvatore Grasso, responsabile del 1 settore

Giovanni Blanda