Pubblicato, al Comune di Campobello di Licata, il verbale della commissione per la procedura ex articolo 110 del Tuel, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi a tempo determinato, 18 ore settimanali, profilo professionale Esperto Affari tecnici e produttivi, area dei funzionari ed elevata qualificazione. 19 sono stati i candidati, risultati tutti idonei.
La commissione giudicatrice è stata composta da: Pietro Amorosia, segretario comunale, Fortunato Pitrola, responsabile del terzo settore comunale, e Salvatore Grasso, responsabile del 1 settore
Giovanni Blanda
Comune di Campobello di Licata, il verbale della commissione per la procedura ex articolo 110 del Tuel
Pubblicato, al Comune di Campobello di Licata, il verbale della commissione per la procedura ex articolo 110 del Tuel, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi a tempo determinato, 18 ore settimanali, profilo professionale Esperto Affari tecnici e produttivi, area dei funzionari ed elevata qualificazione. 19 sono stati i candidati, risultati tutti idonei.