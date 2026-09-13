La Guardia di Finanza ha effettuato una imponente attività di controllo al mercato settimanale di piazza Ugo La Malfa con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Numerosi finanzieri, in divisa ma anche in borghese, si sono presentati intorno le nove del mattino tra le bancarelle. In pochi istanti alcuni ambulanti, soprattutto stranieri, hanno tentato di fuggire per eludere l’ispezione con scarsi risultati. Al termine dell’accertamento le fiamme gialle hanno sequestrato oltre mille prodotti contraffatti tra abbigliamento, accessori e scarpe.
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