Una donna di 50 anni è morta in un incidente sulla strada provinciale 34 tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato. La strada collega i due comuni fino all’innesto con la statale 624 Palermo-Sciacca.

Nel violento impatto ha perso la vita una donna di circa 50 anni, che viaggiava in sella a una motocicletta. I rilievi sono condotti dai carabinieri.

La strada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area. Il provvedimento ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona, con gli automobilisti costretti a utilizzare percorsi alternativi.