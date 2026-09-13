Due ditte temporaneamente sospese, lavoratori in nero, altri irregolari e diverse criticità emerse. È il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del Comando provinciale di Agrigento. I militari dell’Arma hanno effettuato una prima ispezione in un cantiere edile nel quartiere di San Leone. Il titolare dell’impresa, un ventottenne agrigentino, è stato denunciato per mancata informazione, omessa redazione Pos e non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale. Due lavoratori sono risultati “in nero” mentre altri quattro erano irregolarmente assunti.

I carabinieri, inoltre, hanno svolto un accertamento in un cantiere a Sambuca di Sicilia. Anche in questo caso a finire nei guai è stata la titolare della ditta, una 37enne di Sciacca, denunciata per omessa installazione del quadro elettrico di cantiere e per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza per l’esecuzione dei lavori nelle vicinanze delle linee elettriche in tensione. Nello stesso cantiere un 39enne di Ribera è stato deferito per l’omessa vigilanza sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale degli operai e un lavoratore 54enne, di Sciacca, ritenuto responsabile del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (forniti dall’impresa). Complessivamente sono state elevate sanzioni e ammende per quasi 40 mila euro.