Una palazzina a Palermo era allacciata abusivamente all’energia elettrica. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Palermo Borgo Nuovo in via Sant’Isidoro.
Insieme ai tecnici di Enel-Distribuzione è stato scoperto l’allaccio alla rete pubblica la fornitura di corrente senza alcun contatore o contratto di erogazione.
Per 13 residenti dello stabile di età compresa tra i 20 e i 72 anni è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.
L’attività si inserisce nell’ambito dei costanti controlli promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per ripristinare la legalità ed eliminare situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.