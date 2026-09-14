Provvedimento amministrativo dell’area Lavori pubblici.
Il Comune ha affidato l’incarico all’ ingegnere Ignazio Balsamo per la redazione degli studi di fattibilita’ del documento di indirizzo alla progettazione (Dip) dei lavori di messa in sicurezza e recupero dell’ambiente post mortem della discarica “”Bifara-Favarotta”” , per la somma di euro 14.049,8.
E’ stato attestato che “” non esistono situazioni di conflitto”” con l’interessato.
Giovanni Blanda
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