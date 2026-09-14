Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania, in collaborazione con personale del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.P. etnea, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar- pasticceria del capoluogo etneo.

Nel corso delle verifiche all’interno dei locali adibiti a laboratorio di produzione di dolci e gastronomia, i Carabinieri hanno riscontrato pessime condizioni igieniche, in particolare, è stata accertata la presenza diffusa di insetti infestanti (blatte), sia sui pavimenti, sia nelle adiacenze delle superfici di lavoro ed equipaggiamenti da cucina, oltre a una generale carenza nella pulizia emanutenzione degli ambienti e delle attrezzature impiegate per la preparazione degli alimenti.

Alla luce delle gravissime irregolarità rilevate e del concreto rischio per la salute dei consumatori è stato emesso un provvedimento d’urgenza di sospensione immediata dell’attività del laboratorio di produzione. Il locale rimarrà chiuso fino a quando il titolare non avrà provveduto al ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie, alla completa sanificazione degli ambienti e all’eradicazione dell’infestazione tramite ditta specializzata.

Al legale rappresentante dell’esercizio commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative relative alle violazioni delle normative nazionali ed europee sulla sicurezza alimentare

(HACCP). Prosegue senza sosta l’attività di controllo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute a salvaguardia della salute pubblica e del rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare.

L’operazione s’inquadra in una più ampia campagna di monitoraggio volta a tutelare i cittadini e i numerosi turisti che frequentano il centro storico, garantendo la qualità e la tracciabilità dei prodotti somministrati al pubblico.