

La prestigiosa istituzione culturale presieduta dal Prof. Tommaso Romano il prossimo 20 settembre a Palermo terrà l’inaugurazione del 46° Anno Accademico con un Convegno sul tema: “La sfida dell’umano alla Babele del nostro tempo”. Il sociologo Pira interverrà nella tavola rotonda sul custodire l’umano al tempo dell’Intelligenza Artficiale

Il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia all’Università di Messina, saggista e giornalista farà il suo debutto nel nuovo ruolo di componente il Consiglio Direttivo dell’A.S.C.U. (Accademia Siciliana Cultura Umanistica). Nel settembre 2025 il sociologo era stato insignito del titolo di Accademico Honoris Causa dal Senato Accademico della prestigiosa istituzione culturale fondata nel 1980 a Palermo e presideduta dall’insigne studioso professor Tommaso Romano, confermato alla Presidenza per la terza volta. Membri eletti nel nuovo Consiglio Direttivo dell’A.S.C.U che rimarranno in carica per sette anni sono Antonino Schiera (nominato anche Cancelliere dell’associazione),Antonino Sala, Francesco Pira, Antonella Lupo, Gabriella Maggio e Veronica Garito. L’Accademia aprirà il nuovo anno accademico domenica 20 settembre 2026, in occasione del Culturelite festival, con una interessante mattina dedicata alla riflessione sul tema: “La sfida dell’umano alla Babele del nostro tempo”. Snodi importanti dell’evento: la Lectio magistralis del professor Ermanno Pavesi, studioso che ha insegnato e svolto la sua attività tra la Svizzera (Theologische Hochscule di Coira) e la Germania (Gustav- Siewereh-Akadeimie di Bierbronnen), la Tavola Rotonda sulla custodia dell’umano al tempo dell’IA con sociologi, politologi, filologi e teologi i professori Dario Caroniti (Università di Messina) Monsignor Calogero D’Ugo (Scrittore), Ferdinando Raffaele (Università Kore di Enna), introdotta e coordinata dal professor Daniele Fazio, i dialoghi tematici sull’Umanesimo Siciliano e la geopolitica dell’Europa con i professori Salvatore Vecchio, Danilo Maniscalco, Ciro Spataro e l’onorevole Nicola Bono (Presidente Europa Nazione e già sottosegretario di Stato. L’incontro aperto a tutti, fino ad esaurimento posti, si svolgerà presso il Conservatorio A. Scarlatti di Palermo. Nel corso della mattinata saranno consegnati i riconoscimenti del Premio Polifonie delle Arti “Salvator Gotta” (Commissione: T. Romano, V. Garito, A. Lupo, G. Maggio, F. Pira, A. Sala, A. Schiera) e ci sarà la proclamazione dei nuovi accademici.

“Esprimo sincera gratitudine e riconoscenza – ha commentato il professor Francesco Pira – al professor Tommaso Romano, appassionato studioso e docente, più volte amministratore pubblico con prestigiosi incarichi, Presidente dell’Accademia, che con i suoi collaboratori ha voluto prima conferirmi il titolo di Accademico Honoris Causa, deciso dal Senato Accademico, mi ha più volte coinvolto in prestigiose manifestazioni culturali e dalle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, grazie al sostegno delle Socie e dei Soci dell’Accademia potrò nel prossimo settennato rendere il mio servizio come componente dello stesso consiglio. Come lo stesso professor Romano ha ricordato di recente da quando ripreso per la seconda volta la Presidenza dell’Accademia Siciliana Cultura Umanistica, con la Fondazione Thule Cultura ha patrocinato e organizzato autonomamente e senza contributi pubblici molti importanti eventi in tanti i centri della Sicilia a cominciare dal convegno su San Tommaso d’Aquino, di cui sono stato relatore, con relativi Atti pubblicati insieme ad altri importanti studi scientifici monografie libri d’arte, cataloghi di mostre, che illustrerà titolo per titolo come missione principale di una Accademia che svolge la sua attività dal 1980. Sono orgoglioso – ha concluso il professor Pira – di far parte di questo importante istituzione culturale e di poter dare il mio modesto contributo per far crescere la nostra Sicilia”.