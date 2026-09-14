I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico del gip di Termini Imerese su richiesta della procura diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo nei confronti di un uomo di 42 anni che dal mese di settembre del 2025 ha rubato 16 contatori d’acqua.

Le indagini coordinate dal pm Chiara Salerno Cardillo sono state condotte attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza e appostamenti notturni.

Gli accertamenti hanno permesso di attribuire risalire all’uomo che in questi anni ha provocato interruzioni nell’erogazione dell’acqua e gravi disagi ai residenti.