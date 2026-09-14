Non appena i finanzieri, impegnati in un controllo stradale, gli hanno imposto l’alt ad un posto di blocco ha ben pensato di non fermarsi e accelerare dando vita ad un pericoloso inseguimento. È successo lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea.

A finire nei guai un trentenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I militari della Guardia di Finanza sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Il conducente era al volante di un’auto senza mai aver conseguito la patente e il veicolo, inoltre, era privo di assicurazione e revisione. Per queste ultime violazioni sono scattate sanzioni per un importo complessivo di 6 mila euro.