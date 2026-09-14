A Catania un percorso gratuito di 120 ore per partecipante, dalla formazione orchestrale alla registrazione professionale. Candidature entro il 23 settembre.

Si aprono le candidature per SouthLab Orchestra – Residenza di formazione e produzione trasversale 2026, il progetto di Musica Lavica s.r.l. rivolto a 38 giovani musicisti under 35. Un percorso gratuito che mette in relazione il lavoro d’orchestra con le competenze richieste dalla produzione musicale contemporanea, dalla preparazione della partitura alle sessioni professionali di registrazione. Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Call e modulo

https://www.musicalavica.com/southlab-orchestra

Le attività si svolgeranno tra ottobre 2026 e febbraio 2027, prevalentemente a Catania e nella sua area metropolitana, con Zō Centro Culture Contemporanee come sede principale di produzione e registrazione. Ogni musicista selezionato seguirà 120 ore di formazione, prove d’insieme e per sezioni, preparazione alle sessioni, registrazione, produzione, masterclass e restituzione pubblica.

“Dalla partitura alla sessione” è il filo conduttore del progetto. I partecipanti lavoreranno anche su produzioni musicali reali, confrontandosi con linguaggi orchestrali, cinematici, neoclassici, pop e crossover. Il percorso comprende ascolto critico, approfondimenti sul workflow di studio e sulla registrazione immersiva, oltre a prove aperte e occasioni di incontro con il pubblico.

La direzione artistica è affidata a Denis Marino, impegnato anche in arrangiamenti, formazione orchestrale e produzione; Lina Gervasi cura la direzione musicale residente, la preparazione orchestrale e il lavoro d’insieme. Il percorso prevede inoltre il contributo di Marco Werba per film music, orchestrazione e produzione applicata; Enzo Campagnoli per pop/crossover, direzione e produzione; Michele Musarra per sound engineering, recording workflow e Dolby Atmos; Claudia Barcellona per gli aspetti legali e professionali della carriera musicale.

Partner del progetto sono Zō Centro Culture Contemporanee di Catania, il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese, già Conservatorio “P.I. Tchaikovsky”, e l’I.C. Teresa di Calcutta-Sanzio di Tremestieri Etneo.

Profili, requisiti e candidature

I 38 posti comprendono 21 archi (11 violini, 4 viole, 4 violoncelli, 2 contrabbassi), 7 legni (2 flauti, 1 oboe, 2 clarinetti, 1 fagotto, 1 sax), 5 ottoni (2 corni, 2 trombe, 1 trombone), 2 profili di percussioni (percussionista orchestrale e batterista/percussionista) e 3 dell’area ritmico-armonica (pianoforte/tastiere, chitarra e basso elettrico).

Possono candidarsi musicisti che non abbiano compiuto 36 anni alla data del 30 ottobre 2025, residenti in Italia indipendentemente dalla cittadinanza oppure cittadini italiani residenti all’estero. Non è richiesto uno specifico titolo accademico; sono necessarie una preparazione adeguata e la disponibilità a seguire l’intero percorso.

La selezione si svolgerà interamente a distanza, attraverso curriculum e materiali audio/video, con eventuale colloquio online o richiesta di integrazioni. La candidatura richiede, tra gli altri elementi, un curriculum PDF, una breve motivazione e un link audio/video rappresentativo del livello musicale, della durata indicativa di 3–5 minuti.

Candidatura e partecipazione sono gratuite. Ai selezionati sarà riconosciuta una borsa di studio individuale di €150. Le eventuali ulteriori necessità di viaggio, vitto e alloggio saranno gestite secondo le modalità e condizioni definite preventivamente dall’organizzazione e indicate nella call.

Le domande possono essere presentate dal 10 settembre fino alle ore 23:59 del 23 settembre 2026, esclusivamente mediante il modulo online. La call completa, con organico, requisiti e condizioni, è disponibile alla stessa pagina.

Call e modulo

https://www.musicalavica.com/southlab-orchestra

Informazioni

Musica Lavica s.r.l. – musicalavica@gmail.com

Tipo evento: Webinar

Data Inizio: 10/09/2026

Data Fine: 23/09/2026

Ora: 22:55

Artista: SouthLab Orchestra

Link: https://www.musicalavica.com/southlab-orchestra