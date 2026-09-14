Oggetti preziosi, un anello in oro e circa 400 euro. È il bottino racimolato da ignoti malviventi che, spacciandosi per finti carabinieri, hanno truffato un’anziana agrigentina. È accaduto nel quartiere del campo sportivo, ad Agrigento. Una pensionata di 86 anni è stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma che le ha spiegato come il figlio fosse stato appena arrestato. L’interlocutore ha detto all’anziana che avrebbe dovuto pagare se avesse voluto tirare fuori dai guai il figlio. Poco dopo, infatti, un complice si è presentato davanti la porta di casa della donna che, preoccupata, ha consegnato soldi e preziosi. In seguito la scoperta di essere stata raggirata. Al via le indagini per risalire ai malviventi.
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